Якутский депутат пожаловался на запрет курения в ресторанах

Депутат парламента Якутии Владимир Поскачин пожаловался, что подхватил простуду из-за того, что в ресторанах заставляют выходить курить на улицу. Об этом пишет kp.ru.

Он отметил, что в рестораны уже не любит ходить.

«Сидишь, нормально выпиваешь, без курева. Захочешь курить — надо выходить. Уже неудобно, сидеть и вставать... Раньше в коридоре курили, а сейчас зимой выходим на улицу, мерзнем, простужаемся. Вот у меня голос уже простуженный», — сказал он.

Депутат заявил, что не советует увлекаться запретами по курению.

По его словам, «никто не доказал вред от курения».

До этого Минздрав России сообщил, что продажи сигарет в РФ снизились почти в 1,5 раза.

Также врач развеяла опасные мифы, связанные с электронными сигаретами. Пульмонолог, терапевт сети «Клиника Фомина» Яна Исаева пояснила «Газете.Ru», что люди, отказывающиеся от обычных сигарет в пользу электронных, как правило, не возвращаются к традиционному способу курения табака. Но так как они продолжают курить электронки, то остаются подвержены никотиновой зависимости. По словам Исаевой, уже известно, что курение электронных сигарет приводит к нежелательным последствиям «не через года, а прямо сегодня».

Ранее эксперты назвали основные правила профилактики онкозаболеваний.