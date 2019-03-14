Учительница после драки с депутатом в Северной Осетии сняла побои

Учительница школы №4 в Северной Осетии Мадина Созиева после конфликта с депутатом Василием Гогичашвили прошла медицинское освидетельствование на побои, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, насколько она пострадала в конфликте, педагог сказала: «Достаточно. Я прошла освидетельствование (на побои)».

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Созиева добавила, что в отпуск не уходила и продолжает работать.

Ранее депутат Василий Гогичашвили заявил, что решил сложить с себя полномочия. При этом он отверг обвинения в избиении преподавателя и подчеркнул, что местные власти устроили на него травлю.