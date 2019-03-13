Казначей Ватикана получил шесть лет за насилие над детьми
Казначея Ватикана и самого высокопоставленного католика Австралии Джорджа Пелла осудили на шесть лет за надругательство над детьми. Об этом сообщает SBS.
По данным телеканала, три года и восемь месяцев заключения Пелл будет отбывать без права условно-досрочного освобождения.
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Как отмечается, суд сократил период заключения без права условно-досрочного освобождения из-за возраста казначея.
Ранее сообщалось, что казначей Ватикана признан виновным в сексуальном насилии над 13-летними мальчиками.