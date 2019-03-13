Мадуро призвал молиться о восстановлении света в Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал венесуэльцев помолиться о восстановлении энергоснабжения в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я попрошу быть внимательными к каждой детали, в пик потребления я попрошу всех экономить электричество», — сказал Мадуро.

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По его словам, он намерен попросить восстановить энергоснабжение в Венесуэле.

Ранее сообщалось, что двух человек задержали за саботаж на объектах энергосистемы Венесуэле.