Мадуро призвал молиться о восстановлении света в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал венесуэльцев помолиться о восстановлении энергоснабжения в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я попрошу быть внимательными к каждой детали, в пик потребления я попрошу всех экономить электричество», — сказал Мадуро.
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По его словам, он намерен попросить восстановить энергоснабжение в Венесуэле.
Ранее сообщалось, что двух человек задержали за саботаж на объектах энергосистемы Венесуэле.