Еще три авиакомпании отказались использовать Boeing 737 MAX

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Три латиноамериканских авиакомпании приостановили использование Boeing 737 MAX после крушения такого самолета в Эфиопии, сообщает FlightGlobal.

Отмечается, что Aerolineas Argentinas приостановили использование пяти лайнеров, Aeromexico шести, а Gol — семи. На портале добавили, что такое решение авиакомпании приняли после консультаций с Национальным агентством гражданской авиации Бразилии (ANAC).

Ранее сообщалось, что Сингапур прекратил использование Boeing 737 MAX.