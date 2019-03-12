Еще три авиакомпании отказались использовать Boeing 737 MAX
Три латиноамериканских авиакомпании приостановили использование Boeing 737 MAX после крушения такого самолета в Эфиопии, сообщает FlightGlobal.
Отмечается, что Aerolineas Argentinas приостановили использование пяти лайнеров, Aeromexico шести, а Gol — семи. На портале добавили, что такое решение авиакомпании приняли после консультаций с Национальным агентством гражданской авиации Бразилии (ANAC).
Ранее сообщалось, что Сингапур прекратил использование Boeing 737 MAX.