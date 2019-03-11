Летевший из Бахрейна в Москву самолет вынужденно сел в Баку

Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» вынужденно приземлился в Баку, передает ТАСС.

Самолет вылетел из Бахрейна в московский аэропорт Домодедово.

«Из Бахрейна Airbus А321 вылетел два часа назад, через три часа он должен был приземлиться в Домодедово. По пока не установленным причинам, экипаж самолета запросил посадку в Баку и уже приземлился там», — сообщили в российских авиадиспетчерских кругах.

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Отмечается, что перед посадкой самолет вырабатывал топливо.

По предварительной информации, на борту мог сработать датчик о неисправности.