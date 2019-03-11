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Ethiopian Airlines приостановила полеты Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, это решение было принято в качестве дополнительной меры безопасности.

Как отмечается, в компании заявили, что причина крушения Boeing в Эфиопии пока неизвестна.

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При этом Ethiopian Airlines располагают парком из четырех самолетов Boeing 737 Max 8.

Ранее сообщалось, что Китай ввел запрет на использование самолетов Boeing.