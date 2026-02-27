Россиян предупредили о риске не попасть в Польшу даже с шенгеном

Поверенный РФ Ордаш: россиян могут не пустить в Польшу даже с шенгенской визой

Российские граждане рискуют столкнуться с отказом во въезде в Польшу, даже имея на руках действующую шенгенскую визу. Об этом в интервью ТАСС предупредил временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш.

Дипломат напомнил, что ограничения на въезд для большинства категорий россиян были введены польскими властями еще в сентябре 2022 года — когда в России была объявлена частичная мобилизация.

Под запрет попадают даже те путешественники, у которых есть действующая шенгенская виза, выданная другим европейским государством — в том числе для деловых, туристических или частных поездок.

По словам Ордаша, сложности создаются и для представителей российских неправительственных организаций, которые планируют участвовать в мероприятиях ОБСЕ на территории Польши.

В пример дипломат привел ситуацию, когда в октябре 2025 года польская сторона «из соображений безопасности» аннулировала визы представителям российских НПО, собиравшимся приехать на конференцию.

Кроме того, с сентября 2023 года власти Польши ввели запрет на въезд зарегистрированных в России легковых автомобилей из-за пределов Шенгенской зоны.

Исполнительный директор ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе считает, что визовые ограничения ЕС не отразятся на туристическом потоке из России. Он, по ее словам, резко сократился еще в 2022 году и с тех пор не демонстрирует тенденции к росту.

Больше всего ограничений на въезд для россиян ввели прибалтийские республики и страны Скандинавии. По данным МИД РФ, в последнее время выросло число отказов в выдаче шенгенских виз гражданам России.

Ранее россияне массово пожаловались на сложности с получением шенгена.