Китай ввел запрет на использование самолетов Boeing
Власти КНР ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщается на сайте китайского управления гражданской авиации.
«Подобные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая», — говорится в сообщении.
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Как отмечается, данные меры будет отменены после специального уведомления.
Ранее сообщалось, что Boeing отменила презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии.