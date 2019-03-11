Китай ввел запрет на использование самолетов Boeing

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Власти КНР ввели временный запрет на использование самолетов Boeing 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Об этом сообщается на сайте китайского управления гражданской авиации.

«Подобные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности авиаперелетов Китая», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, данные меры будет отменены после специального уведомления.

Ранее сообщалось, что Boeing отменила презентацию нового самолета из-за авиакатастрофы в Эфиопии.