«Без баб»: пятиклассники Ленобласти устроили акцию против девочек

В городе Кудрово Ленинградской области пятиклассники устроили акцию «Без баб», передает РИА «Новости». Об этом рассказала мать одной из учениц Мария Брусенская в фейсбуке.

«Один лидер собирал подписи на что-то, связанное с акцией. Дочь говорит, сначала они расклеивали листовки, потом некоторые перешли на агрессию, пинали мимо проходящих дев, в том числе мою восьмиклассницу!» — написала мать девочки.

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Она также задалась вопросом, как школьники будут вести себя со своими матерями и другими представителями женского пола.

По ее словам, об этих листовках знали некоторые учителя школы, но ничего не предприняли.

Ранее сообщалось, что мать отказалась от ребенка из-за плохих оценок в школе в Китае.