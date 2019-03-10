Посольство подтвердило гибель россиян при крушении самолета в Эфиопии

В посольстве России в Эфиопии подтвердили, что на борту рухнувшего Boeing были трое россиян, передает РИА «Новости».

«На борту Эфиопских авиалиний рейса 302, следовавшего сегодня утром из Аддис-Абебы в Кению, находилось три российских пассажира», — рассказал заведующий консульским отделом посольства Рашид Умяров.

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Он добавил, что имена пассажиров будут даны несколько позже.

Ранее в авиакомпании Ethiopian Airlines раскрыли детали крушения в Эфиопии самолета Boeing 737, на борту которого находились 157 человек.