В авиакомпании раскрыли детали крушения самолета в Эфиопии

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В авиакомпании Ethiopian Airlines раскрыли детали крушения в Эфиопии самолета Boeing 737, на борту которого находились 157 человек, передает Reuters.

Генеральный директор авиакомпании Теволде Гебре Мариам рассказал, что перед крушением пилот сообщил «о трудностях» и запрашивал разрешения вернуться назад.

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Также он отметил, что им управлял высококлассный пилот и у самолета «не было никаких технических проблем».

Гендиректор подтвердил что люди погибли в результате столкновения самолета с землей. На борту находились граждане Кении (32 человека), Эфиопии (17 человек), Канады (18 человек), США (восемь человек), Британии (семь человек), а также Франции (семь человек), Египта (шесть человек), Нидерланды (пять граждан), Индии и Словакии (по четыре человека). Кроме того, на борту были жители Австрии, Швеции и России (по три человека), а также Марокко, Испании, Польши и Израиля (по два человека).

Ранее стало известно, что на борту рухнувшего Boeing 737 было трое россиян.