У безработного угнали иномарку за шесть миллионов рублей в Москве

В столице у безработного угнали автомобиль стоимостью в шесть миллионов рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главка МВД Москвы.

По данным ведомства, неизвестный вскрыл 9 марта на неохраняемой парковке автомобиль и уехал на нем в неизвестном направлении.

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В настоящее время уже заведено уголовное дело по статье о краже.

Ранее сообщалось, что в Харькове священник на джипе снес десять памятников на кладбище.