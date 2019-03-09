Массовая драка с применением оружия произошла на юго-востоке Москвы

В столице в ночь с 8 на 9 марта произошла массовая драка с применением ножей и травматического оружия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что между людьми на Белореченской улице в Москве произошел конфликт. Они начали драться, а позже достали оружие.

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По последним данным, в результате конфликта пострадали несколько человек. Их госпитализировали.

«Один мужчина был дважды ранен из огнестрельного оружия в живот. Еще три человека получили ножевые ранения», — уточнил источник.

В настоящее время выясняется причина конфликта и точное количество участников драки.

Ранее сообщалось, что владелец подмосковного кафе открыл стрельбу по посетителям.