«Всеобщая феминистская забастовка»: как жители Италии встречают 8 марта

В Италии в знак борьбы за права женщин начались общенациональные демонстрации. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, транспортные союзы также объявили забастовку, которая распространяется на различный транспорт — метро, наземный транспорт, такси и поезда.

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На четыре часа прекращает работу авиакомпания «Алиталия», отменены некоторые внутренние и международные рейсы.

Ко всему прочему, ряд образовательных и медицинских учреждений, частных компаний также поддержали акции протеста.

Как отмечается, демонстрации в Италии в международный женский день стали традицией. Причем к «всеобщей феминистской забастовке» присоединяются и мужчины.

Ранее сообщалось, что женщины Испании встретили 8 марта митингом с кастрюлями и сковородками.