Стала известна причина ограничения движения на желтой ветке метро в Москве

В московском метро на желтой ветке станции «Перово» под колесами поезда погиб человек. Об этом сообщает агентство городской новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

До этого на желтой ветке метро было приостановлено движение поездов от станции «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» из-за инцидента с пассажиром.

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Уточняется, что человек упал под поезд.

«Принимаются меры к извлечению погибшего из под поезда», — добавил источник.

По последним данным, движение поездов уже введено в график.

Ранее сообщалось, что на желтой ветке метро ограничено движение поездов.