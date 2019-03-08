Стала известна причина ограничения движения на желтой ветке метро в Москве
В московском метро на желтой ветке станции «Перово» под колесами поезда погиб человек. Об этом сообщает агентство городской новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
До этого на желтой ветке метро было приостановлено движение поездов от станции «Новокосино» до «Шоссе Энтузиастов» из-за инцидента с пассажиром.
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Уточняется, что человек упал под поезд.
«Принимаются меры к извлечению погибшего из под поезда», — добавил источник.
По последним данным, движение поездов уже введено в график.
Ранее сообщалось, что на желтой ветке метро ограничено движение поездов.