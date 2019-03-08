Роспотребнадзор рассказал, как школьникам сохранить хорошее зрение

Роспотребнадзор дал рекомендации школьникам, как не стать близорукими из-за компьютеров и гаджетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, от 30 до 50% школьников приобретают близорукость к окончанию школы и вынуждены носить очки всю жизнь.

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Как отмечается, школьникам необходимо дозировать время работы на компьютере и с гаджетами.

В ведомстве также порекомендовали учащимся ежедневно выполнять гимнастику для глаз.

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