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В Ростовской области мужчины завели рабов и заставили их работать на сельхозугодиях

В Ростовской области двоих братьев будут судить за использование рабского труда

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Пресс-служба ФСБ России

Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии правоохранителей, двое братьев принуждали пятерых граждан работать на них бесплатно в станице Дубенцовской, на территории сельхозугодий. При этом подозреваемые не только угрожали насилием, но в некоторых случаях и применяли его.

«Потерпевшие не могли отказаться от выполнения работ, поскольку были ограничены в возможности покидать места работы и проживания», – сообщается в публикации.

Соответствующей деятельностью, как полагают следователи, подозреваемые занимались три года, до сентября минувшего года. О подробностях того, в каких условиях проживали пленники, информация отсутствует.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье об использовании рабского труда. На данный момент обвинение утверждено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Подмосковье женщина держала в рабстве граждан Белоруссии.

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