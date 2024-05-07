В Ростовской области мужчины завели рабов и заставили их работать на сельхозугодиях

Жителей Ростовской области подозревают в использовании рабского труда. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии правоохранителей, двое братьев принуждали пятерых граждан работать на них бесплатно в станице Дубенцовской, на территории сельхозугодий. При этом подозреваемые не только угрожали насилием, но в некоторых случаях и применяли его.

«Потерпевшие не могли отказаться от выполнения работ, поскольку были ограничены в возможности покидать места работы и проживания», – сообщается в публикации.

Соответствующей деятельностью, как полагают следователи, подозреваемые занимались три года, до сентября минувшего года. О подробностях того, в каких условиях проживали пленники, информация отсутствует.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье об использовании рабского труда. На данный момент обвинение утверждено. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Подмосковье женщина держала в рабстве граждан Белоруссии.