На Урале загорелись магазин, склад и ветклиника

В городе Первоуральск Свердловской области пожар в одноэтажном здании магазина распространился на склад и ветеринарную клинику, сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Отмечается, что в настоящий момент площадь возгорания составляет 1800 кв. м.

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«Большая горючая загрузка способствуют интенсивному горению и сильному задымлению», — сообщается на сайте МЧС.

Представители ведомства добавили, что локализацией возгорания занимаются 15 единиц техники и 50 человек личного состава.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три ребенка.