Острова Кука хотят переименовать

Власти островов Кука, расположенных в южной части Тихого океана, рассматривают вопрос об изменении названия, сообщает «Би-би-си».

Острова были названы в честь британского исследователя Джеймса Кука, который высадился на островах в 1700-х годах.

Впервые референдум по смене названия был проведен в 1994 году, но название осталось прежним.

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На данный момент комитет рассматривает 60 возможных названий для островов. По словам председателя комитета Дэнни Матароа, новое название должно отражать историю страны, ее религиозные убеждения и традиции.

Отмечается, что смена имени может занять некоторое время. Потребуется провести новый референдум, и этот процесс может занять два года.

Ранее сообщалось, что Филиппины планируют сменить название.