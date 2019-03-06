Два пассажира с пистолетом отняли у таксиста деньги и заставили довезти до метро

В Москве вооруженные пистолетом пассажиры отняли у таксиста деньги и заставили довезти их до метро. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ МВД по столице.

По словам таксиста, в Петровско-Разумовском проезде к нему в машину подсели двое неизвестных. Они стали угрожать ему пистолетом и силой отняли одну тыс. рублей., после чего потребовали их довезти до станции метро.

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»(После этого пассажиры. — «Газета.Ru») вышли из машины и скрылись», — добавили в ведомстве.

По данному факту уже возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК России («Разбой»).

Ранее сообщалось, что московский таксист выстрелил в пассажиров и скрылся.