На Пхукете задержали скрывавшегося в Таиланде 4 года россиянина

Полиция Таиланда задержала россиянина Алексея Долженкова, скрывавшегося на острове Пхукет четыре года после проведения ряда мошеннических финансовых операций в России, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что 36-летний россиянин был задержан на Пхукете на прошлой неделе.

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«Он нанес ущерб нескольким предприятиям в России на сумму более 7,5 млн долларов. Он признался на допросе, что бежал из России и въехал в Таиланд по туристической визе. Он будет депортирован в Россию», — заявил командующий иммиграционной полицией Таиланда генерал Сурачет Хакпхан.

В посольстве РФ в Бангкоке РИА Новости подтвердили факт задержания россиянина.