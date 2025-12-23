На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские военные ударили «Геранями» по инфраструктуре Украины

SHOT: ВС России нанесли массовый удар «Геранями» по инфраструктуре Украины
true
true
true
close
Министерство обороны РФ

Российские военные нанесли массовый удар по энергетической и военной инфраструктуре Украины с использованием 150 дронов «Герань-2», крылатых ракет «Калибр» и Х-101. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По его данным, на всей территории страны объявлена воздушная тревога. Отмечается, что взрывы прогремели в Харькове, Кривом Роге и в городе Ровно — в последнем зафиксированы перебои с электроэнергией.

Как пишет канал, в ходе атаки на Одессу были поражены судно и местный порт. Взрывы произошли в еще двух других городах Одесской области — в Измаиле и Рени. В Сумской области прилеты состоялись в Шостке и Конотопе.

Вооруженные силы (ВС) России атаковали Бурштынскую тепловую электростанцию в Ивано-Франковской области, в результате чего света нет у жителей Тернопольской, Житомирской и Ивано-Франковской областей. В городе Бурштын также наступили проблемы с подачей воды.

Кроме того, прилеты зафиксированы в Житомире, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Львовской областях. Атакованы Каневская гидроэлектростанция в Черкассах и Ладыжинская теплоэлектростанция в Винницкой области.

Сообщается, что экстренно отключен свет в Черниговской и Черкасской областях, частично обесточен город Хмельницкий. Также известно о внеплановых отключениях света в Киеве.

Ранее в зоне СВО ликвидировали воюющих на стороне Украины граждан США.

