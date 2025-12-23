На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В одной из областей Украины повреждена энергетическая и портовая инфраструктура

Кипер: энергетическая и портовая инфраструктура повреждена в Одесской области
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Энергетическая и портовая инфраструктура получили повреждения в Одесской области на юге Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава областной военной администрации Олег Кипер.

«Зафиксировано повреждение энергетической, портовой, транспортной, промышленной инфраструктуры», — написал он.

Кипер отметил, что в отдельных районах есть перебои с электроснабжением.

23 декабря национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» сообщила, что в ряде украинских регионов ввели аварийные отключения электроэнергии.

«Страна.ua» уточняет, что отключения света ввели в Черниговской, Черкасской, Днепропетровской областях. Кроме того, сообщается о внеплановых отключениях электричества в Киеве. В городе Бурштын Ивано-Франковской области отключили горячую воду на фоне воздушной тревоги. В Хмельницком в части города также пропал свет.

Утром сообщалось о взрывах в Одессе, Черкассах и в городе Бурштыне, где находится Бурштынская ТЭС.

Ранее в зоне СВО ликвидировали воюющих на стороне Украины граждан США.

