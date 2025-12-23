На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о задержании мэра Крымска

93.ru: в Крымске задержали мэра города Яниса Будагова
true
true
true
close
Официальный сайт администрации муниципального образования Крымский район

В Крымске, Краснодарский край, задержали мэра города Яниса Будагова. Об этом сообщает портал 93.ru.

По какой статье задержали чиновника, а также обстоятельства задержания пока не приводятся.

Уточняется, что Будагову 48 лет. До назначения мэром Крымска, он работал в сельской администрации в должности заместителя главы, а в 2009 году стал главой администрации села Киевского. В 2022 году Будагов стал главой Крымска.

До этого в Краснодарском крае арестовали главу Крымского района Кубани Сергея Леся по подозрению в хищении государственных участков на сумму 2 млрд рублей. По данным следствия, в период с января по март 2024 года фигурант велел своему подчиненному заключать с другим лицом договоры купли-продажи земли на льготных условиях — без торгов и по заниженной цене, в сравнении с рыночной. Позднее суд по иску Генпрокуратуры изъял имущество экс-чиновника. В доход государства в качестве эквивалента за отчужденное имущество также взысканы денежные средства в размере более 70 млн рублей.

Ранее стало известно, что Лесь пытался увезти от силовиков золотые костыли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами