Москвичам спрогнозировали короткую оттепель после 20-градусных морозов

На этой неделе в столичный регион придет резкое похолодание. В Московской области ударят морозы, температура воздуха местами опустится до -20°С, а затем наступит короткий промежуток последней в этом году оттепели, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Предстоящая ночь будет одной из самых холодных на этой неделе. Температура воздуха местами в Московской области будет опускаться до -20 °C. Это будет касаться южных районов. В Москве в эту же ночь будет -14...-16 °C. Такая же погода на оставшейся части Московской области», — сообщил синоптик.

Завтра начнет немного теплеть – так, в Волоколамском, Клинском, Можайском районах ожидается потепление до -7…-8°C, в остальной части региона температура воздуха будет колебаться от -8 до -12°C. В четверг потепление продолжится – по словам Ильина, ожидается от около -2...-4 °C.

Но настоящая оттепель прогнозируется на конец рабочей недели – в пятницу в Москве и области воздух прогреется до 0…+1 градуса. Однако это будет короткий период потепления, уже в выходные погода вернется в русло зимнего похолодания, температура воздуха останется на отрицательных значениях. В ночь на пятницу в столичном регионе также прогнозируется снегопад, заключил синоптик.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в новогодние каникулы высота снежного покрова в Москве может достигать 10 см, что позволит жителям и гостям столицы покататься на санках и лыжах. По ее словам, к границе Московской и Тверской областей подошел холодный атмосферный фронт, поэтому характер погоды начал меняться. До четверга, 25 декабря, днем будет сохраняться отрицательная температура. В пятницу, 26 декабря, к Московскому региону приблизится теплый фронт с еще большим количеством снега, который позволит сформировать покров.

Ранее синоптик предрек 2025 году статус самого теплого.