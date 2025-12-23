На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Челябинец на Nissan прокатил на капоте мужчину после ДТП, и это попало на видео

В Челябинске на видео сняли, как водитель прокатил человека на капоте после ДТП
Кадр из видео/Telegram-канал «31tv.ru | Челябинск»

В Челябинске водитель иномарки прокатил на капоте человека после аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Челябинск».

«Накануне вечером на Бр. Кашириных и Косарева в машину врезался «Ниссан». Виновник аварии решил уехать. Его догнали на Бр. Кашириных и Каслинской. Девушка сразу позвонила в полицию, а ее муж пытался остановить лихача. В итоге автомобилист опять дал по газам, прокатил человека на капоте и уехал», — говорится в публикации.

По данным канала, челябинцы вызвали на место медиков, которые госпитализировали пострадавшего. В Госавтоинспекции города сообщили, что ДПС зарегистрировано. В настоящее время правоохранители проводят расследование по факту произошедшего.

До этого в Тюмени супружеская пара устроила драку на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина бьет женщину, которая кричит: «Я от тебя ухожу!». Далее заметно, как нарушитель толкает свою супругу в автомобиль и уезжает. По словам тюменцев, женщина предупредила, что дома мужчина может нанести ей травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Оренбурге на видео попало, как таксист-гастарбайтер избил пенсионера.

