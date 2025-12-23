На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Красноярске выбрали нового мэра

Мэром Красноярска стал Сергей Верещагин
Правительство Красноярского края

Новым мэром Красноярска стал Сергей Верещагин. Об этом сообщает РИА Новости.

На этот пост претендовали два кандидата: председатель краевого правительства Сергей Верещагин и глава Свердловского района Лилия Назмутдинова.

В итоге за Верещагина отдали голоса 33 депутата, а за Назмутдинову — один.

Избрание главы города прошло 23 декабря на внеочередной сессии местного городского совета депутатов.

Верещагин сменил на мосту мэра Владислава Логинова, арестованного по подозрению в получении крупной взятки.

Сергей Верещагин родился 23 января 1975 года в Зеленогорске Красноярского края. Сначала он работал в банковской сфере, впоследствии перешел на госслужбу. Занимал различные должности в администрации региона. 29 сентября 2023 года он был назначен первым заместителем губернатора Красноярского края — председателем правительства Красноярского края.

В июне этого года экс-мэра Красноярска Владислава Логинова обвинили в получении взятки в особо крупном размере. Как рассказали в СК, более 180 млн рублей ему заплатил директор одной из фирм, которой Логинов помог выиграть тендеры на ремонт городских дорог. 10 июня Басманный районный суд Москвы арестовал чиновника по обвинению во взятке и арестовал его имущество на сумму около 20 млн рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мэра Рязани Виталия Артемова отстранили от должности.

