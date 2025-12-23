На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские школьники могут использовать слово «лабубу» в сочинениях ЕГЭ

Эксперт Козловская: слово «лабубу» разрешено использовать в сочинениях ЕГЭ
dazdreamz/Shutterstock/FOTODOM

В сочинениях на ЕГЭ можно использовать слово «лабубу», поскольку оно не имеет аналогов в русском языке. Об этом сообщила завкафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена, профессор Наталия Козловская в беседе с ТАСС.

«Этический критерий не запрещает использование в сочинениях заимствований, не допускаются только иностранные слова, «имеющие аналоги в русском языке и не содержащихся в нормативных словарях» (цитата из демоверсии ЕГЭ по русскому языку 2026 года, размещенной на сайте ФИПИ)», — сказала она.

По словам профессора, никаких переводов или аналогов слова «лабубу» нет, поэтому о них можно писать в сочинениях ЕГЭ. Козловская отметила, что летом 2025 года пользователи «Яндекс» искали информацию о пришедшем в русский язык годом ранее заимствовании свыше 6 млн раз.

При этом эксперт усомнилась в необходимости употреблять данное слово в экзаменационном сочинении. Филолог подчеркнула, что использование «Лабубу» могло бы быть уместным в качестве примера из жизненного опыта, например, если речь идет о «повальном увлечении» игрушкой.

Козловская добавила, что разговорный вариант «лабуба» женского рода в сочинении ЕГЭ использовать категорически запрещено.

Ранее рейтинг популярных слов 2025 года в соцсетях возглавили слова «ИИ» «МАХ», «лабубу».

