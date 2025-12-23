В России перекрыли масштабный канал незаконной миграции

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, организовавшей в России масштабный канал незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦОС ФСБ.

Отмечается, что злоумышленники за деньги оказывали содействие иностранцам в оформлении поддельных приглашений от номинальных юридических лиц с целью последующего их въезда в РФ по деловым визам.

В основном к услугам преступников прибегали выходцы из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Они планировали заняться нелегальной работой в РФ или в дальнейшем переправиться в страны Европы. После въезда в Россию мигранты могли беспрепятственно перемещаться по стране, так как приглашающая сторона не выполняла обязательства.

В период с 2024 года мошенниками по этой схеме было легализовано более 2000 иностранцев. Они заработали на этом около 500 млн рублей.

По данным ЦОС ФСБ, силовики провели 65 обысков и досмотров в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае, а также допросили свыше 100 участников и свидетелей преступления.

Возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса — «Организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации».

Задержаны организатор и 20 активных участников группы, все они находятся под стражей. Следствие продолжается.

Ранее в Москве задержали группу, незаконно легализовавшую более 50 тыс. мигрантов.