На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России перекрыли масштабный канал незаконной миграции

РИА: ФСБ перекрыла канал миграции, легализовавший более 2 тысяч иностранцев
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группы, организовавшей в России масштабный канал незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦОС ФСБ.

Отмечается, что злоумышленники за деньги оказывали содействие иностранцам в оформлении поддельных приглашений от номинальных юридических лиц с целью последующего их въезда в РФ по деловым визам.

В основном к услугам преступников прибегали выходцы из Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Они планировали заняться нелегальной работой в РФ или в дальнейшем переправиться в страны Европы. После въезда в Россию мигранты могли беспрепятственно перемещаться по стране, так как приглашающая сторона не выполняла обязательства.

В период с 2024 года мошенниками по этой схеме было легализовано более 2000 иностранцев. Они заработали на этом около 500 млн рублей.

По данным ЦОС ФСБ, силовики провели 65 обысков и досмотров в Ростовской, Новгородской, Ленинградской, Ивановской областях и Пермском крае, а также допросили свыше 100 участников и свидетелей преступления.

Возбуждены уголовные дела по статье Уголовного кодекса — «Организация незаконной миграции организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории Российской Федерации».

Задержаны организатор и 20 активных участников группы, все они находятся под стражей. Следствие продолжается.

Ранее в Москве задержали группу, незаконно легализовавшую более 50 тыс. мигрантов.

Все новости на тему:
Нелегальные мигранты
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Вино в онлайне: к чему приведет продажа алкоголя на маркетплейсах с 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами