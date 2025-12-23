На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Суд оставил в силе приговор лидерам секты «Община Виссариона»

Суд отклонил жалобу главы «Общины Виссариона» на изменение сроков приговора
Shutterstock/FOTODOM

Новосибирский областной суд оставил в силе приговор руководителям религиозного движения «Церковь последнего завета» («Община Виссариона»). Об этом сообщает ТАСС.

«Приговор в части гражданского иска изменить, в остальной части этот же приговор оставить без изменения. Апелляционные жалобы Редькина, Ведерникова, Торопа <...> оставить без удовлетворения», — сказала судья.

30 июня главу секты Сергея Торопа приговорили к 12 годам лишения свободы. Его сторонники Владимир Ведерников и Вадим Редькин приговорены к 12 и 11 годам соответственно. По данным прокуратуры, в результате действий обвиняемых с 1991 по 2020 год 16 лицам был причинен моральный вред, шести — тяжкий вред здоровью, одному — вред здоровью средней тяжести.

Бывший слесарь и сотрудник ДПС Сергей Тороп, называющий себя Виссарионом, «сыном Бога» и «новым Христом», основал «Церковь последнего завета» в 1991 году. К нему примкнули бывший вокалист группы «Интеграл» Бари Алибасова Вадим Редькин и руководитель частной школы «Истоки» для детей членов религиозного объединения Владимир Ведерников.

Ранее в Белоруссии пресекли деятельность секты адептов «Триединой Руси».

