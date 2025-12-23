Стала известна реальная сумма долгов «Ростова»

Представитель «Ростова» заявил, что долги клуба составляют не более ₽2 млрд

Футбольный клуб «Ростов» имеет задолженность в размере не более ₽2 млрд, сообщает инсайдер Иван Карпов со ссылкой на представителя донской команды.

По словам источника, кассовый разрыв составляет от ₽600 млн до ₽700 млн.

«Зимние сборы «Ростова» оплачены на 50%, зарплата игроков основы закрыта по октябрь», — говорится в тексте сообщения.

В последнем матче 2025 года «Ростов» дома обыграл «Рубин» из Казани. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ростов Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Алексей Миронов, который на 52-й минуте реализовал пенальти. Второй гол ростовской команды оформил Егор Голенков на 67-й минуте, ассистентом для него выступил Кирилл Щетинин. На 89-й минуте «Рубин» мог отыграть один мяч после того, как в ворота «Ростова» был назначен 11-метровый удар, однако Игор Вуячич не сумел его реализовать.

В турнирной таблице национального первенства перед зимней паузой ростовская команда расположилась на 11-ом месте, набрав 21 очко.

Ранее сообщалось, что «Ростов» может доиграть сезон-2025/26.