Петербурженка ранила мужа маникюрными ножницами и пыталась сбежать

В Петербурге женщина напала на мужа с маникюрными ножницами

В Санкт-Петербурге задержана женщина, которая во время ссоры нанесла своему мужу ранение маникюрными ножницами, а затем попыталась скрыться с места происшествия. Об этом сообщает 47channel.

Инцидент произошел в многоэтажке на проспекте Энтузиастов в Красногвардейском районе. 33-летняя женщина поссорилась с мужем, схватила маникюрные ножницы и вонзила их в плечо супругу. Испугавшись, нападавшая выбежала из квартиры.

Прибывший на вызов наряд Росгвардии обнаружил петербурженку в соседнем дворе, ее доставили в отдел полиции для разбирательства. Пострадавший обратился в травмпункт за медицинской помощью.

До этого жительница Андреаполя избила мужа табуретом из-за его пристрастия к алкоголю и попала под следствие. Мужчине потребовалась медицинская помощь, у него был диагностирован разрыв желчного пузыря. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, ей может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее россиянин приревновал жену к приятелю и избил обоих бейсбольной битой.