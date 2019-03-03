Полиция Алжира закрыла метро из-за беспорядков
В столице Алжира полиция закрыла метро из-за беспорядков, передает ТАСС.
Участники акции протеста выступают против выдвижения на пятый срок действующего 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики.
Сообщается, что число манифестантов на центральных площадях и улицах постоянно увеличивается.
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Полиция также перекрывает основные улицы, чтобы помешать продвижению участников акций протестов к зданию администрации президента и Конституционного совета.
Кроме того, полиция вынуждена применять к протестующим водометы.