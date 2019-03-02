Синоптики продлили повышенный уровень погодной опасности в Москве
Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе на воскресенье, 3 марта, из-за сильного ветра и метели, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Отмечается, что «желтый» уровень означает, что погода «потенциально опасна».
Реклама
Сообщается, что предупреждение о ветре и метели в московском регионе будет действовать в течение ближайших суток как минимум до 21.00 воскресенья, 3 марта.