Синоптики продлили повышенный уровень погодной опасности в Москве

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Синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе на воскресенье, 3 марта, из-за сильного ветра и метели, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Отмечается, что «желтый» уровень означает, что погода «потенциально опасна».

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Сообщается, что предупреждение о ветре и метели в московском регионе будет действовать в течение ближайших суток как минимум до 21.00 воскресенья, 3 марта.

Ранее синоптики рассказали, когда в Москву придет оттепель.