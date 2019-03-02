Японские рыбаки выплатили 39 млн рублей штрафа за промысел в водах России

Рыбакам из Японии пришлось выплатить России более 39 миллионов рублей за незаконный промысел в экономической зоне страны в акватории Японского моря. Об этом сообщили в Пограничной службе ФСБ России.

Отмечается, что пограничники задержали японских рыбаков и нашли у них на судне около 7,5 тонн живого краба. По оценкам экспертов, ущерб составил 39 миллионов рублей.

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При этом из воды также поднято более 200 незаконно установленных крабовых ловушек, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали японское судно.