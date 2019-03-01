Человек остался жив после падения на рельсы в метро в Москве

На станции метро «Крестьянская застава» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена мужчина остался жив осле падения на рельсы, передает РИА «Новости».

«Упавшего на рельсы мужчину достали спасатели», — сказал представитель экстренных служб столицы.

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По его словам, пострадавший был передан врачам для осмотра.

Как сообщается в официальном твиттере столичного метро, движение на салатовой ветке от «Марьиной Рощи» до «Печатников» восстановлено и вводится в график.

Ранее сообщалось, что на салатовой ветке метро Москвы ограничено движение из-за инцидента с пассажиром.