Венесуэльские беженцы заставили власти Эквадора продлить режим ЧП
Министр иностранных дел Эквадора Альфонсо Моралес заявил, что из-за притока беженцев из Венесуэлы власти продлили на месяц режим ЧП в трех провинциях страны. Об этом говорится в твиттере эквадорского МИДа.
«Продлевается на март объявление чрезвычайной ситуации в провинциях Карчи, Пичинча и Эль-Оро», — говорится в заявлении главы МИД Эквадора.
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В конце октября прошлого года также сообщалось, что Эквадор продлил режим ЧП из-за венесуэльских беженцев.
В начале нынешнего года стало известно, что инфляция за год в Венесуэле составила почти два миллиона процентов.