Члены ОНК посетили учреждения ФСИН в 2018 году более 3 тыс. раз

Общественными наблюдательными комиссиями (ОНК) за 2018 год осуществлено более трех тысяч посещений лиц, находящихся в местах принудительного содержания, следует из отчетов ОНК, предоставленных в аппарат Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«Кроме того, членами ОНК направлено свыше 1200 предложений и рекомендаций в адрес руководителей учреждений и территориальных органов ФСИН России», — сообщила начальник управления защиты прав человека в уголовном судопроизводстве рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ Любовь Филипп на Форуме председателей и членов ОНК субъектов РФ.

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Особое внимание на Форуме было уделено вопросу финансирования ОНК. В настоящее время в соответствии с законом финансовую помощь комиссиям должны оказывать общественные организации, выдвинувшие в состав ОНК своего представителя, однако зачастую они не имеют средств.

«Один из вариантов [решения проблемы] — это финансирование ОНК из бюджетов субъектов РФ, подобно тому, как такое финансирование идет на функционирование региональных общественных палат. И средств нужно очень немного — один-два миллиона рублей в год», — сказал секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев.

Член Комиссии ОП по безопасности и взаимодействию с ОНК Дмитрий Носов, в свою очередь, отметил, что вне зависимости от регионального или федерального уровня финансирование ОНК в первую очередь должно компенсировать транспортные и командировочные расходы. Кроме того, Носов предложил расширить круг организаций в регионах, которые могут выдвигать кандидатуры в состав ОНК, а также сократить срок их существования до трех лет (в настоящее время выдвигать представителей в ОНК имеют право организации, занимающиеся защитой прав человека и существующие не менее пяти лет — прим. ред.).

«Также я предлагаю наделить ОП РФ правом прекращать полномочия любого члена ОНК, потому что Палата принимает непосредственное участие в формировании составов ОНК и должна реагировать на поступающие сигналы», — заключил Носов.