Пожар начался в жилом доме в подмосковных Мытищах

Жилой дом загорелся в подмосковных Мытищах, спасатели эвакуируют жильцов 11-13 этажей. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

Там уточнили, что инцидент произошел в доме на улице Станционной.

«Первыми прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что горит балкон на 11-м этаже 17-этажного дома», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают пожарные и спасатели. По данным МЧС, специалисты спасают жителей 11-13 этажей с балконов при помощи подъемных кранов. Отмечается, что 20 жильцов эвакуировались самостоятельно.

Как пишет Telegram-канал SHOT, перед пожаром в доме произошел сильный взрыв. Пламя перекинулось на три соседние квартиры, в том числе этажом выше. По предварительной информации канала, некоторые очевидцы происшествия не выжили.

10 апреля взрыв произошел во Владикавказе. По информации МЧС, мощный хлопок произошел в складских помещениях на Партизанском переулке. По последним данным ведомства, площадь возгорания составила 750 квадратных метров. Пожар тушат 195 человек с использованием 49 единиц техники.

