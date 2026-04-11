Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме рассказали, когда россияне смогут посещать Саудовскую Аравию без виз

Тарбаев: россияне смогут посетить Саудовскую Аравию без визы после майских
Amr Nabil/AP

Граждане России смогут посещать Саудовскую Аравию без визы после майских праздников — с этого момента начнет действовать безвизовый режим между странами. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с РИА Новости.

Точную дату он не назвал, но отметил, что безвиз будет распространяться на 90 дней пребывания и действовать исключительно на туристические поездки.

При этом Тарбаевиз подчеркнул, что МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать страны Ближнего Востока из-за конфликта в Иране.

«Как только вся история пойдет на спад, мы получим рекомендации от МИДа, то, пожалуйста», — сказал депутат.

В настоящее время прорабатывается вопрос введения безвизового режима с Кувейтом, Бахрейном и Индией, а также Вьетнамом для въезжающих в Россию иностранных туристов, добавил глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

До этого в МИД РФ сообщили, что Китай готов продлить безвизовый режим для россиян еще на один год. В случае продления он будет действовать до сентября 2027 года.

Ранее сообщалось, что Таиланд может сократить срок безвизового режима для россиян.

 
Теперь вы знаете
В бюджете Соцфонда нашли «дыру» более чем в триллион. Что это значит для всех, кто получает пенсии и пособия?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!