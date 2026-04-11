В Госдуме рассказали, когда россияне смогут посещать Саудовскую Аравию без виз

Граждане России смогут посещать Саудовскую Аравию без визы после майских праздников — с этого момента начнет действовать безвизовый режим между странами. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с РИА Новости.

Точную дату он не назвал, но отметил, что безвиз будет распространяться на 90 дней пребывания и действовать исключительно на туристические поездки.

При этом Тарбаевиз подчеркнул, что МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать страны Ближнего Востока из-за конфликта в Иране.

«Как только вся история пойдет на спад, мы получим рекомендации от МИДа, то, пожалуйста», — сказал депутат.

В настоящее время прорабатывается вопрос введения безвизового режима с Кувейтом, Бахрейном и Индией, а также Вьетнамом для въезжающих в Россию иностранных туристов, добавил глава комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры.

До этого в МИД РФ сообщили, что Китай готов продлить безвизовый режим для россиян еще на один год. В случае продления он будет действовать до сентября 2027 года.

Ранее сообщалось, что Таиланд может сократить срок безвизового режима для россиян.