При сходе лавины в Архызе погиб человек

Один человек погиб, шесть пострадали из-за схода лавины на хребте Дукка в районе курорта Архыз, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«Поступила информация о том, что в районе хребта Дукка Зеленчукского района произошел сход снежной лавины. В результате схода лавины пострадали семь человек. Мы можем подтвердить, один человек погиб, спасательная операция продолжается», — сообщили в ведомстве.

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По информации МЧС, пострадавшие, предположительно, занимались внетрассовым катанием.

Ранее в результате схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана пострадали четыре человека.