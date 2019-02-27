В посольстве рассказали, есть ли россияне среди жертв пожара в поезде в Каире

Посольство России в Египте прокомментировало инцидент с пожаром в сошедшим с рельсов автобусе в Каире. Об этом сообщается в твиттере ведомства.

Как отмечается, россиян среди погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.

«Посольство продолжает следить за развитием ситуации», — отметили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что число жертв при пожаре в сошедшем с рельсов поезде в Каире возросло до двадцати человек.