Адвокат назвал сроки вынесения приговора по делу Бутиной

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Адвокат Роберт Дрисколл, который представляет интересы арестованный в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что приговор по ее делу могут вынести в начале апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, приговор может быть назначен после промежуточного заседания, которое состоится 28 марта.

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Он также добавил, что приговор Бутиной могут вынести через неделю после этого слушания.

Ранее Мария Бутина рассказала о своем аресте в США.