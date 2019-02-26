Женщину из Татарстана довезли до «скорой» в ковше трактора

В деревне Биябаш в Татарстане женщину с гипертонией везли до машины скорой помощи в ковше трактора из-за неубранного снега, передает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

Сообщается, что женщина проживала в доме на окраине деревни, куда после снегопада не успели расчистить дорогу. Как отмечается, у 66-летней женщины был гипертонический криз, она экстренно нуждалась в госпитализации.

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По словам представителя минздрава Татарстана, фельдшер попросил водителя трактора, чистившего рядом снег, доставить женщину до «скорой» в ковше, потому что времени на расчистку снега не было. В настоящее время она находится в больнице в стабильном состоянии.

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