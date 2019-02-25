В Москве в понедельник ожидается до +3°С

В Москве в понедельник, 25 февраля, ожидается до +3°С.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в столице будет колебаться +1°С до +3°С.

Днем облачно. Небольшие осадки, местами гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/c. Местами возможны порывы до 15 м/c.

Реклама

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности на понедельник, 25 февраля.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.