Роднина призвала Гуменника бороться, а не искать оправданий из-за музыки

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина связала успех российского фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде после смены музыки в короткой программе с его психологическим состоянием, передает РИА Новости.

«У каждого разная нервная система. Знаю, что подобная ситуация кого-то собирает, а кого-то разбивает. Те, кто любит бороться, наоборот, от такой ситуации соберут всю волю и желание в кулак. А для кого-то появляется оправдание, почему у него что-то не получилось», - сказала Роднина.

7 февраля РИА Новости сообщило, что Гуменнику не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер», причем узнали об этом спортсмен и его штаб за день-два до вылета в Милан. Фигурист прибыл на Олимпийские игры 7 числа, об этом стало известно несколько позднее информации о проблемах с авторскими правами.

Мать спортсмена Елена Гуменник сообщила, что правообладатели запретили выступать под эту музыку только российскому атлету. Позднее в тот же день стало известно, что катать короткую программу фигурист будет под композицию «Waltz 1805» композитора Эдгара Акопяна.

Ранее Гуменник задержался по пути в Олимпийскую деревню из-за проблемы с автобусом.