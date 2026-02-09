В РПЦ назвали еретическими идеи главы «Ахмата»

Изложенные в книге «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста» идеи главы спецназа «Ахмат», генерал-лейтенанта Апти Алаудинова ведут к ереси. Об этом заявил заместитель председателя Синодального миссионерского отдела (СМО) по апологетической миссии Русской православной церкви (РПЦ), священник Сергий Фуфаев.

По его словам, эта книга, которая написана в соавторстве с имамом Магомедом Хийтанаевым, несет в себе ряд серьезных заблуждений о Православной церкви, которые ведут к искажению.

Фуфаев подчеркнул, что к основным признакам ереси относятся утверждения Алаудинова о том, что мусульмане и христиане верят в одного и того же Бога и одного и того же Иисуса Христа, а также верят в то, что Иисус якобы поведет войска против антихриста.

До этого Алаудинов заявил, что его единственная мечта — победить врагов России. Генерал хочет, чтобы народы в России объединились еще больше и осознали братство. По его словам, россияне должны понять, что «мы друг без друга никто, и что у нас нет будущего друг без друга».

