Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

В РПЦ назвали еретическими идеи главы «Ахмата»

Священник Фуфаев: идеи главы спецназа «Ахмат» Алаудинова ведут к ереси
Сергей Бобылев/РИА Новости

Изложенные в книге «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста» идеи главы спецназа «Ахмат», генерал-лейтенанта Апти Алаудинова ведут к ереси. Об этом заявил заместитель председателя Синодального миссионерского отдела (СМО) по апологетической миссии Русской православной церкви (РПЦ), священник Сергий Фуфаев.

По его словам, эта книга, которая написана в соавторстве с имамом Магомедом Хийтанаевым, несет в себе ряд серьезных заблуждений о Православной церкви, которые ведут к искажению.

Фуфаев подчеркнул, что к основным признакам ереси относятся утверждения Алаудинова о том, что мусульмане и христиане верят в одного и того же Бога и одного и того же Иисуса Христа, а также верят в то, что Иисус якобы поведет войска против антихриста.

До этого Алаудинов заявил, что его единственная мечта — победить врагов России. Генерал хочет, чтобы народы в России объединились еще больше и осознали братство. По его словам, россияне должны понять, что «мы друг без друга никто, и что у нас нет будущего друг без друга».

Ранее Алаудинов назвал преемника Зеленского.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!