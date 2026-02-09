Размер шрифта
Лавров заявил о желании Европы участвовать в переговорах по Украине

Лавров: ЕС посылает сигналы о желании обсуждать урегулирование на Украине
Kaan Soyturk/Reuters

Европейские страны по непубличным каналам посылают сигналы о желании участвовать в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью НТВ.

По его словам, европейцы таким образом хотят дать понять, что они тоже являются частью проблемы, частью процесса, и должны иметь место за столом переговоров.

«Но они это же и публично говорят, и ничего нового не происходит», — добавил глава МИД РФ.

В феврале СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэля Макрона «незаметно» посетил российскую столицу на фоне трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Французский чиновник в Москве мог встретиться с помощником главы государства Юрием Ушаковым.

Как рассказали журналисты ТАСС, Макрон планирует созвониться с Путиным и «нацелен на результат». Тем временем в Эстонии и Латвии поддержали идею о возобновлении диалога с Кремлем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее европейский лидер призвал к переговорам с Путиным.
 
