Наука

Назван неочевидный провокатор деменции и инсульта

Mirror: кариес повышает риск инсульта и деменции
Кариес и заболевания десен могут повышать риск инсульта и деменции, увеличивая уровень воспаления в организме. Об этом предупредил американский невролог и эпилептолог Байбин Чен, слова которого приводит издание Mirror.

По словам врача, крупные исследования показывают: у людей с хроническими проблемами полости рта — воспалением десен, кариесом или потерей зубов — чаще развиваются сосудистые и нейродегенеративные заболевания. Чен призвал рассматривать уход за зубами как часть профилактики болезней мозга, а не только как вопрос эстетики.

Связь, по его объяснению, заключается в хроническом воспалении. Длительные заболевания десен поддерживают воспалительный фон в организме, который со временем повреждает кровеносные сосуды.

«Бактерии из полости рта находили внутри тромбов, вызвавших инсульт», — отметил невролог.

Именно поэтому, по его словам, он иногда обращает внимание на состояние зубов пациентов во время осмотра — не ради внешнего вида, а для оценки общего состояния здоровья.

Регулярная чистка зубов, использование зубной нити и других средств гигиены, подчеркнул Чен, может играть более важную роль, чем принято считать. Такой уход не только защищает зубы и десны, но и потенциально снижает риски повреждения сосудов мозга.

Ранее врач назвал самые частые ошибки в уходе за зубами.
 
